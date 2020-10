Giannichedda: “Padel alla portata di tutti”

Dal calcio al Padel. Sono ormai tanti, calciatori ed ex calciatori, che hanno trovato in questo sport un valido e divertente hobby da praticare nel tempo libero. Non sono da giocatori, visto che alcuni di loro hanno aperto anche un centro sportivo, come dimostra l’esempio di Albertini e Casiraghi con il City Padel di Milano. Una passione che ha coinvolto anche Giuliano Giannichedda, ex calciatore di Lazio e Juventus: “Sono quattro anni che gioco, sono sempre stato appassionato di tennis, poi da quando è venuto fuori questo sport, l’ho provato e l’ho trovato molto divertente e rapido da giocare con gli amici e per mantenerti in forma. Gioco tre volte a settimana compatibilmente con gli impegni”. L’ex centrocampista non ha dubbi sui margini di crescita del Padel: “È uno sport che ha preso piede e che continuerà a crescere perché in alcune zone ci sono ancora pochi campi e perché soprattutto è uno sport alla portata di tutti e semplice per cominciare a giocare”. La scoperta di questo sport ha permesso a Giannichedda di incontrare al di fuori del campo tanti ex compagni: “Gioco sempre in coppia con Fiore, siamo una buona coppia. Tra noi ex calciatori, giocare a Padel è diventata anche un’occasione per rivedersi e rivivere i vecchi tempi”.