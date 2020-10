Padel, Coppa dei Club TAP Air Portugal: si parte

Green House Arena, Santa Maria delle Mole il primo palazzetto dello sport di solo padel, sabato 10 ottobre, 8 squadre in campo rappresentanti rispettivamente le Regioni Lazio, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Abruzzo si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo di Campione Nazionale Padel Amatoriale MSP Italia. Si inizia alle 9.30, in campo il Presidente del Consiglio Comunale di Marino, Gabriele Sante Narcisi, che dà la battuta di inizio alla Manifestazione che rientra nelle attività organizzate dalla Comunità Europea dello Sport dei Castelli Romani. Tutta la manifestazione nel rispetto delle norme anti covid-19, quindi porte chiuse, gel disinfettanti, mascherine, distanziamento sociale, sanificazione dei campi e degli spogliatoi, no saluto, ma si gioca a tutto campo! Il padel amatoriale è riservato solo a giocatori non tesserati FIT padel o al massimo categoria 4.NC, ma il livello è altissimo, di fatti le 8 finaliste si sono qualificate battendo sul loro territorio oltre 150 squadre di club.

Padel, nove squadre in lotta per il titolo italiano amatori

Padel, Parma il punto di riferimento nell'Emilia-Romagna

Il calendario

Si parte con i quarti di finale che vedono vincitore i Colli Portuensi (Roma) su Martin Padel (Teramo) 4-0 (maschile 6/3-6/1, femminile 6/3-6/3, maschile 6/2-6/0, misto 6/2-6/2), Tennis Club Chiugiana (Perugia) sul TC Break Point (Nettuno) 3-1 (maschile 0/6-2/6, femminile 6/3-7/5, maschile 6/2-7/6, misto 6/0-6/1), Pro Padel Parma Academy su Padel Villanuova (Empoli) 4-0 (maschile 6/3-6/4, femminile 6/3-6/0, maschile 6/0-6/0, misto 6/1-6/0) e Reggio Beach Games (Reggio Emilia) sul Pink Padel (Roma) 3-1 (maschile 4/6-6/4-10/8, femminile 7/6-6/7-10/7, maschile 6/7-5/7, misto 3/6-4/6, misto di spareggio 7/5-7/6). Quest’ultima partita è stata la più combattuta con due partite finite al tie break ed i Campioni Nazionali del Pink Padel che non hanno mollato mai, ma dopo 8 ore di intenso gioco hanno ceduto sui Reggiani. Nota di colore: il Padel Villanuova ha schierato in campo due giovanissime Michela de Luca di 14 anni e Vittoria Giraldi di ben 11 anni!!! Future leve per la Nazionale, dove l’MSP Italia vanta già uno storico di 8 under. Le semifinali avranno luogo domani, domenica 11 ottobre dalle ore 9.00 e vedranno sfidarsi il Colli Portuensi (Roma) vs Reggio Beach Games (Reggio Emilia), il TC Chiugiana (Perugia) vs Pro Parma Padel Academy. A seguire finali e finali dei play out.