Padel, in Italia è boom di giocatori amatoriali: dominano Roma e Milano

Una media nazionale di 3,6 turni di gioco al giorno per singolo campo, in netta crescita rispetto ai 2,7 del 2019, in un calcolo che non contempla le lezioni private, di gruppo e gli abbonamenti. È il dato, riportato da Prenota un Campo, sito leader in Italia per quanto concerne le prenotazioni online di campi di padel, che meglio descrive il vero e proprio boom che sta vivendo questo sport nel Belpaese. A fare la voce grossa sono Milano e Roma, con delle medie di prenotazioni rispettivamente di 6 e 4, ben superiori a quella nazionale. Per quanto riguarda le prenotazioni, sono state 150mila quelle effettuate soltanto nel trimestre luglio/settembre, mentre si contano ben 60mila iscritti nella sopracitata piattaforma web.