WPT, Galan e Lebron trionfano a Barcellona: 5° titolo nel 2020!

BARCELLONA (Spagna) - Ale Galan e Juan Lebron si confermano ai vertici del padel mondiale, conquistando il quinto titolo su otto tornei stagionali, battendo nella finale dell'Estrella Damm Barcelona Master del World Padel Tour la coppia formata da Stupaczuk e Gutierrez col punteggio di 6-4, 6-1. Dopo le ultime, cocenti, due eliminazioni in semifinale, e qualche opaca prova nei round precedenti in Catalogna, Galan e Lebron annientano i rivali, sconfitti cinque volte nel 2020, senza concedere loro mai un solo break point nell'intero arco dell'incontro, con 32 mosse vincenti ed appena 4 errori. La rivincita andrà in scena tra due settimane ad Alicante. Lo riporta Padel Magazine.