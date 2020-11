José Solano, la rivelazione di Alicante dà forfait a Las Rozas

MALAGA (Spagna) - "Saremo out nell'ultima tappa del World Padel Tour, l'Open di Las Rozas, perché mi trascino un infortunio da Alicante: soffro di un edema osseo al polso, e non ho altra scelta se non riposare e recuperare, la fine di questa stagione è anticipata, il lato negativo dello sport e oggi è toccato a me", con un'emoticon "contrariata". È l'ultimo post Instagram pubblicato da José Solano, giovane andaluso di Malaga, rivelazione al recente Open di Alicante, nel quale ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale. "Ringrazio il mio partner Jaime Menéndez per avermi supportato e aver compreso questa situazione, sei davvero grande e, come ti ho detto, ho voglia di combattere di nuovo al tuo fianco", chiosa Solano.