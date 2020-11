World Padel Tour, risultato storico per il Padel femminile italiano

ROMA - Chiara Pappacena e Giulia Sussarello sono le prime italiane ad accedere agli ottavi di finale di un open del World Padel Tour, il circuito professionistico più importante al mondo per questo sport. Dopo l’ importante vittoria di ieri per 6-3/6-3 contro le argentine Catalina Tenorio (n. 21 del ranking WPT) e Julieta Bidahorria che le avevano permesso di accedere al Cuadro finale (Tabellone principale), questa mattina le italiane hanno battuto Marta Caparros Maldonado e Carmen Castillón Gámez per 7-5 / 6-4 volando ai sedicesimi di finale del Cuadro (tabellone principale). Nel pomeriggio nuovo incontro e grandissima vittoria contro Monica Gomez Rivas e Claudia Jensen Sirvent col punteggio di 6-2/7-5. Domani sfideranno le teste di serie n. 6 le fortissime spagnole Patty Llaguno ed Eli Amatriain (6-2/6-0 vs Plitcher-Alonso).

Le due giocatrici hanno commentato in esclusiva al Corriere dello Sport le loro emozioni. Chiara: “Siamo super felici , è un sogno che si avvera , totalmente inaspettato, e dire che noi pensavamo di ritornare in Italia già da ieri. Comunque abbiamo vinto delle toste e bellissime partite , ieri siamo riuscite a battere Catia Tenoro che attualmente è la n. 21 del mondo. Oggi siamo arrivate belle pronte e cariche però non ci aspettavano sinceramente di fare questo grandissimo risultato , siamo fiere di quello che abbiamo raggiunto”. Giulia: “Volevo aggiungere che dopo tanti tornei che ho dovuto purtroppo saltare, rientrare e ritrovare a giocarci gli ottavi di finale in un World Padel Tour e vincere queste partite così senza perdere un set contro avversarie così forti è veramente una soddisfazione enorme e ripaga di tutto il lavoro fatto e sono felice di condividere tutto questo con Chiara”. Per le due campionesse italiane è la terza volta che riescono ad accedere ad un Cuadro (Tabellone finale) del World Padel Tour dopo Alicante Open 2019 e l’Open di Madrid 2020.