Fip contro il World Padel Tour: denuncia alla Commissione Europea

ROMA - La Federazione Internazionale di Padel ha presentato una denuncia alla Commissione Europea contro il World Padel Tour. L'esposto della FIP, in collaborazione con la Professional Players Association, sfida il WPT ai sensi dell'articolo 101 (ossia impedire, restringere o falsare la concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del diritto europeo. Tra le affermazioni della FIP c'è che il WPT vincola i giocatori a contratti esclusivi "illegali"ed impone sanzioni e multe se giocano in Tornei non WPT.

Fip contro World Padel Tour

"Questa azione legale alla Commissione Europea da parte della FIP e della PPA non ha precedenti - commenta il Presidente della FIP Luigi Carraro - evidenzia nei termini più chiari il regime di monopolio abusivo e sfruttatore del WPT, che ha ha tenuto sotto controllo i giocatori di padel per anni, insultando gli atleti professionisti e soffocandoli nella crescita globale e nell'ambizione di questo sport". La Fip ha annunciato nelle scorse settimane la prima data dei quattro eventi di "categoria uno" che si svolgerà a Doha, in Qatar, a partire dal 28 marzo, dove verrà assegnato il premio in denaro di $595.402,50. Il nuovo Circuito FIP è realizzato insieme alla partnership strategica del Qatar Sports Investments (QSI).