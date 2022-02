A Siracusa oltre 100 ragazzi per il primo raduno della Fit

Scommessa riuscita per la Federazione Italiana Tennis, orgogliosa di avere raggiunto il risultato con oltre 100 ragazzi, dagli Under 12 ai 20, arrivati da tutta la Sicilia. Il raduno tecnico si è svolto domenica 20 febbraio al Seven Padel Village di Siracusa, struttura con 12 campi regolamentari, di cui 10 al coperto. Il circolo vanta la presenza del noto maestro italo-argentino Dante Lucchetti: «Sono felice di vedere tanti giovani pronti a scegliere il padel come sport agonistico, saranno il futuro dell'Italia, sono certo che in tre anni faremo un buon lavoro come la Spagna».