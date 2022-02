World Padel Tour 2022, che show nella “gabbia”

Chiunque, nella sua vita, abbia preso in mano una racchetta da padel, non può che guardare con ammirazione ai protagonisti del World Padel Tour . E pensando alla location della prima tappa del circuito mondiale c’è anche un po’ di invidia. Island Gardens, Miami, Florida, altro che inverno e campi al coperto per proteggersi dalle temperature: il viaggio dei campioni del padel è iniziato da lì, e sarà un viaggio lungo, che toccherà 13 Paesi che ospiteranno le competizioni ufficiali nell’anno più internazionale nella storia del circuito. Stati Uniti , Spagna , Svezia , Belgio, Danimarca, Austria, Francia, Portogallo, Italia, Paesi Bassi, Argentina, Messico e una regione del Medio Oriente da confermare saranno le nazioni ospitanti del tour nel 2022, per un totale di 24 tornei nei formati Open e Master che aumentano di cinque appuntamenti il calendario rispetto al 2021. Messico, Arabia Saudita, Belgio e Finlandia, inoltre, ospiteranno anche un torneo in formato Esibizione. La stagione si chiuderà a Barcellona dal 15 al 18 dicembre con l’Estrella Damm Master Final. In Spagna, che in Europa è la terra del padel. I cinque eventi Master della stagione si terranno invece a Valladolid, Marbella, Madrid, Medio Oriente e Buenos Aires. Ma è un anno storico anche per il circuito femminile, che avrà un totale di 23 tornei .

In Sardegna

Il World Padel Tour, come accaduto negli ultimi due anni, farà tappa anche in Italia. Sarà una fine estate straordinaria in Sardegna, con l’Open di Sardegna che andrà in scena tra il 5 e l’11 settembre a Cagliari, ritrovo non solo per i campioni ma anche per chi vorrà solo osservare. Il torneo dello scorso anno, nonostante le restrizioni Covid e la pioggia, è stato un successo: nel maschile sono stati Ruiz e Stupaczuk ad aggiudicarsi il titolo, mentre nel femminile sono state le spagnole Triay e Salazar ad alzare il trofeo.

Gli italiani

Tra gli uomini, l’italo-argentino Denis Tomas Perino è il giocatore con il più alto ranking; tra le donne, invece, spicca l’ingresso nel WPT di Roberta Vinci. La 39enne di Taranto, che nel 2015 fu protagonista della finale dello US Open di tennis contro Flavia Pennetta, gioca in coppia con Giulia Sussarello. Non sono le uniche italiane nel circuito maggiore, spazio anche a Chiara Pappacena, Giorgia Marchetti, Valentina Tommasi, Emily Stellato, Carolina Petrelli, Carlotta Casali, Lorena Vano, Celeste Paz, Alessia La Monaca e Carolina Orsi, figlia di Fernando, ex portiere tra le altre della Lazio