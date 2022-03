A Miami riparte lo spettacolo del Padel

Ha preso il via a Miami, dal 22 al 27 febbraio , la stagione 2022 del World Padel Tour. L’evento si e? svolto per la prima volta presso il Florida Island Gardens Club & Marina , il tutto ambientato nella splendida cornice tra Biscayne Bay e il centro citta?. Le fasi di accesso al tabellone principale si sono svolte presso il Wynwood Padel Club , il piu? grande club di padel degli Stati Uniti.

Il Torneo

Un inizio di stagione alquanto “burrascoso” con diverse polemiche, ma anche alcune piacevoli sorprese a livello di coppie emergenti. Per quanto riguarda gli uomini, c’e? da evidenziare l’uscita inaspettata agli ottavi di finale della coppia campione in carica formata dagli spagnoli Alejandro Gala?n e Juan Lebron che, sconfitti da Garrido e Campagnolo, a fine partita sono andati giu? pesanti con l’organizzazione, lamentando diverse carenze. Ma la coppia rivelazione del torneo sono stati proprio loro, lo spagnolo Javier Garrido e il brasiliano Lucas Campagnolo (rispettivamente n.20 e n.39 del ranking), che dopo aver superato i due fenomeni spagnoli, si sono imposti ai quarti e in semifinale contro coppie del calibro di Sanchez-Lima e Tapia-Gutie?rrez.

Le finali

La finale maschile ha visto scontrarsi i due outsider contro il 42enne e icona di questo sport, Fernando Belastegui?n, che per questa stagione gioca in coppia con il suo nuovo delfino Arturo Coello, n.15 del ranking WPT e non ancora 20enne, che si aggiudica anche il record di giocatore piu? giovane ad aver vinto una tappa del WPT. E? stata una partita dove l’esperienza di Bela e l’intraprendenza del suo giovane compagno hanno avuto la meglio su Garrido e Campagnolo (6-3/7-6) a cui va dato comunque merito di essere arrivati a competere in una finale. Passando alle donne, e? stata una nale annunciata, con il duello tra le coppie Triay-Salazar e Josemari?a-Sa?nchez. La partita a senso unico e? stata vinta dalle numero 1 al mondo con il punteggio di 6-2/6-2, con grande delusione da parte di Paula Josemari?a e Ariana Sa?nchez, per i troppi errori commessi. Per la prima volta nella storia, erano presenti ben cinque atlete italiane nel cuadro principale (Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Roberta Vinci e Giorgia Marchetti) purtroppo tutte eliminate contro avversarie di livello.

Le polemiche

Non sono mancate le polemiche durante gli ottavi di finale, dove la coppia formata da Lebron e Gala?n a fine partita ha rilasciato delle dichiarazioni polemiche verso l’organizzazione, soprattutto a causa del comportamento non idoneo da parte del pubblico, che oltre a rumoreggiare spesso durante gli scambi, ha rivolto anche degli insulti verso la coppia n.1 del ranking. Il prossimo appuntamento e? in programma dal 7 al 13 marzo con l’Open di Reus nella provincia spagnola di Tarragona