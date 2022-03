Padel, che passione: i numeri nel Lazio

ROMA - Continua, in tutta Italia, la crescita con altre 209 strutture e 502 campi da padel installati da inizio anno (+11% rispetto a fine 2021) per un totale di 2.053 strutture e 5.201 campi sparsi sul territorio della nostra Penisola. Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale del sito Mr Padel Paddle lo sviluppo di questo sport è inarrestabile ed è ormai praticato in tutte le regioni italiane, in particolare in 106 province e in ben 950 comuni sparsi nel Belpaese.

Lazio leader

Il Lazio si conferma la regione leader sia come numero di campi che come club, raggiungendo le 445 strutture per un totale di quasi 1.400 campi. Sul podio troviamo la Lombardia (200 strutture per 575 campi) e la Sicilia (215; 549). Ci sono poi altre cinque regioni che vantano più di 100 strutture: Piemonte (152 strutture per 365 campi), Emilia-Romagna (133; 314), Toscana (128; 278), Campania (126; 245) e Puglia (105; 231). Da inizio anno nel Lazio le strutture di padel sono aumentate di oltre 30 unità, con una crescita che ha superato i 100 nuovi campi (8% in più) e si conferma anche per questo inizio di 2022 la regione con il maggior sviluppo di club, come numero di campi, nella Penisola. A livello indoor vi sono 109 strutture con campi al coperto (317 campi indoor) che rappresentano meno di un quarto dei club attivi in questo sport nella regione (il 23% contro una media nazionale del 31%). La media campi per singolo club è di 3,1 per struttura (in Italia il coefficiente è 2,5). Nel Lazio sono concentrate il 22% delle strutture di padel in Italia (a fine 2020

erano il 34%, a significare che lo sviluppo di questo sport si sta diffondendo in tutta la Penisola) e il 27% dei campi (42% nello stesso periodo del 2020).

Classifica provincia e comune

La provincia nel Lazio con più club e campi è quella di Roma (314 strutture e 1.092 campi) seguita da Latina (66; 157), Frosinone (37; 74), Viterbo (14; 34) e Rieti (14; 25). Nella classifica delle province in Italia Roma è in testa, seguita da Milano (71 strutture e 251 campi) e Torino (83; 212), mentre, relativamente alle province laziali, Latina si attesta al quinto posto e Frosinone al 13esimo. Roma ha 3,5 campi medi per struttura, Latina e Viterbo 2,4, Frosinone 2 e Rieti solo 1,8. Per quanto riguarda l’indoor solo il 21% dei campi della provincia romana sono coperti (231 campi): a Viterbo sono ben il 62% (21), Latina 31% (49), Frosinone (12) e Rieti (4) con il 16%. Nella città metropolitana di Roma vi sono ben 44 comuni e anche in questo caso la Capitale è leader in Italia seguita da Torino con 41 comuni, Milano con 38, Napoli con 33, Perugia e Brescia con 23. Le altre province laziali vedono Frosinone con 18 comuni, Latina 17, Viterbo 9 e Rieti 6. A livello comunale la Capitale è quella con più strutture quasi 200 (757 campi di cui 148 indoor) seguita da Palermo (38; 113) e Milano (25; 91). Nel Lazio, dopo Roma, ci sono i comuni di Latina con 21 strutture e 64 campi (al sesto posto come comuni con più campi nella Penisola), Fiumicino (16; 36, al 10° posto), Pomezia (8; 26, al 13°esimo) e Aprilia (9; 22, al 18°esimo).

I club più grandi d'Italia

A Roma si concentrano i circoli con il maggior numero di campi della regione e stesso risultato a livello nazionale; ve ne sono infatti ben 5 ai primi 10 posti della classifica in Italia. Dopo il Country Sport Village in provincia di Milano (18 campi) si trovano ex aequo due club romani, il Red Padel con 15 campi (di cui 9 indoor) e il Joy Padel (15 campi di cui 6 indoor e 3 singoli); a seguire ancora una struttura romana con il Padel Paradise Empire (12 campi di cui 9 indoor). Sempre nella Città Metropolitana di Roma ci sono altri 5 club con almeno 10 campi quali lo storico Bola Padel Club (11 campi), l’Olimpic Padel Club (11), il Tennis Club San Giorgio (10), il Globo 69 a Pomezia (10 campi) e X4 Padel Club (zona Ostia, con 10 campi). Nel Lazio le strutture con più di 4 campi sono ben 75 di cui la maggior parte sono concentrate nella provincia di Roma (66) e di questi ve ne sono ben 24 con almeno 8 campi presenti nel club.