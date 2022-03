La Coppa dei Club entra nel vivo

ROMA - Siamo entrati nel vivo della Coppa dei Club 2022 Fase Roma e Provincia. Le 124 squadre iscritte sono state infatti suddivise nei tre Tabelloni Pro Team, High Team e Starter Team, iniziati lo scorso weekend. Cassa di risonanza per il Tabellone Pro Team, dove le 62 squadre qualificate, ossia le prime due di ogni girone, hanno iniziato il loro percorso con il sogno di laurearsi Campioni Provinciali il prossimo 28 maggio. Le due finaliste, inoltre, otterranno il pass per la Finale Nazionale Padel MSP Italia 2022 , che si terrà a luglio insieme alle vincitrici delle altre Regioni quali Umbria, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Veneto, Marche, Abruzzo e ai campioni nazionali uscenti del Latina Padel Club. Per garantire il divertimento a tutte le squadre, obiettivo da sempre perseguito dal Settore Padel MSP Italia, sono stati elaborati anche i Tabelloni High Team e Starter Team per le terze e quarte classificate, che si chiuderanno contemporaneamente il 28 maggio insieme al Tabellone Pro.

Il punto sul torneo

Passando al campo, continuano l’avventura nel Tabellone Pro, tra le altre, il Vis Aurelia X4 di Mara Blanco, l’Augustea del Capitano Stefano Corruccini, il Bailey Classic di Riccardo Tucci, il Colli Portuensi Yellow guidato da Tiago Monteiro de Abreu, il Contra Padel Rossa di Dario Di Stasio e l’F3 PorTres del Capitano Fulvio Bettelli, vittorioso contro lo Sportinsiemeroma, novità dell’edizione 2022 con lo schieramento in campo del campione paralimpico specialità badminton Roberto Punzo. Il tratto inclusivo è stato fortemente voluto dal Settore Padel MSP Italia, come fine di un Ente di Promozione Sportiva e come messaggio da lanciare per uno sport, il padel, in continua ascesa su tutto il territorio nazionale. Non mancano i Vip all’edizione 2022 della Coppa dei Club: Christian Panucci e Fabio Liverani indossano la maglia del Joy Padel, David Pizarro la casacca del Sol Padel Casalpalocco, mentre Sarah Felberbaum, moglie dell’ex giallorosso Daniele De Rossi, ha esordito due settimane fa con il Just Padel. Terminato questo pre-turno, si tornerà in campo il 2-3 aprile con la fase a eliminazione diretta per i Tabelloni Pro Team e High Team e la seconda giornata dei gironi dello Starter Team.

Le dichiarazioni

"Quest’edizione resterà sicuramente nella storia del padel amatoriale - le parole del Direttore Tecnico MSP Roma Daniele Scopece -, ogni anno crescono le squadre, segno di uno sport che ha ormai preso piede in tutta la Capitale e di

una passione che vede sempre più giocatori iniziare a giocare a padel. Vogliamo continuare a offrire il meglio della promozione sportiva, sia nel campo delle manifestazioni sportive che sul settore della formazione qualificata. Infatti siamo consapevoli che la crescita del padel viaggia di pari passo con la formazione dei futuri istruttori e a riguardo abbiamo voluto potenziare il settore con una vasta calendarizzazione di corsi su Roma, di cui il prossimo sarà in programma dall’8 al 10 aprile al Green House". Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport-Stadio, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti.