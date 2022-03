Torneo nazionale di Padel per giornalisti: "1° Memorial Giampiero Galeazzi"

La manifestazione

Il torneo si svolge dal 22 al 24 aprile, è intitolato al collega Giampiero Galeazzi ed è riservato a giocatrici/tori iscritte/i all’Ordine dei Giornalisti. La manifestazione si disputa sui campi del Dopolavoro Ferroviario in viale La Playa 23 a Cagliari. Le squadre e/o i partecipanti sono invitate a iscriversi quanto prima e a trasmettere entro domenica 17 aprile agli indirizzi padelmemorialgaleazzi@gmail.com e dlfcagliarissd@gmail.com, i nomi dei componenti. Ciascun giocatore deve precisare l’eventuale classifica (attuale o il best ranking), utile per fissare le teste di serie nel sorteggio dei gironi. Alla registrazione va presentato il certificato medico di idoneità all’attività sportiva.La direzione tecnica del torneo è affidata ai maestri Andrea Melis e Matteo Casula che allestiranno il tabellone e garantiranno lo svolgimento degli incontri nei due giorni previsti. L’organizzazione, che avrà a disposizione wild card da dedicare a figure di pregio del mondo del giornalismo, dello sport e dello spettacolo, si riserva di adottare accorgimenti tecnici a seconda del numero dei partecipanti.

Corso di aggiornamento ed ex grandi campioni

Nell’ambito dell’evento, l’Ussi organizza un corso di aggiornamento professionale, con l’Odg nazionale e isolano, con i crediti per i partecipanti. Su "La comunicazione pre, durante e post Covid. Deontologia ed etica professionale tra criticità, indicazioni e gestione" intervengono Gianfranco Coppola (presidente Ussi), Francesco Birocchi (presidente Odg Sardegna), Celestino Tabasso (presidente Associazione stampa Sarda), Rita Dedola (assessora Pari opportunità comune di Cagliari), Paolo De Angelis (Procuratore Capo - Tribunale Cagliari).Tra i testimonial Susanna e Gianluca Galeazzi, Donatella Scarnati e Iacopo Volpi. Il corso è aperto ai partecipanti al torneo e agli iscritti all’Ordine e si svolgerà venerdì 22 aprile (14.30-17). A seguire, i svolgerà la commemorazione di Giampiero Galeazzi. In serata, cerimonia inaugurale, presentazione di tabellone ed eventi collaterali del torneo. Sabato 23 e domenica 24 si gioca. In calendario set esibizioni di ex grandi campioni di calcio, tennis, ciclismo, canottaggio e personalità della tv che hanno incrociato Giampiero Galeazzi.

Ospitalità, informazioni, comitato organizzatore

Sono in corso di definizione accordi a prezzi superscontati con varie strutture alberghiere del capoluogo. Aics e Ussi proporranno a breve formule di soggiorno a tariffe molto competitive, inclusa la presenza di eventuali accompagnatori.