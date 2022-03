Mondiali Senior negli Stati Uniti: in programma da lunedì al 2 aprile

Partecipanti

Ai Mondiali Senior, organizzati da USPA (United States Padel Association) e dalla FIP (Federazione Internazionale di Padel) prenderanno parte 16 nazioni per la Categoria Maschile (Spagna, Argentina, Italia, Messico, Portogallo, Cile, Uruguay, Brasile, Belgio, USA, Danimarca, Australia, Germania, Gran Bretagna, Francia e Svezia) e 16 Paesi per la Categoria Femminile (Spagna, Italia, Portogallo, Argentina, Olanda, Uruguay, Belgio, Gran Bretagna, USA, Danimarca, Brasile, Australia, Cile, Francia, Svezia e Germania). Gli azzurri si presenteranno alla rassegna iridata con 25 atleti (7 donne e 18 maschi nelle Categorie Over 35), Over 40, Over 45, Over 50 e Over 55.

Dichiarazioni

Sorteggio in programma domani, con alte aspettative per l’Italia dopo l’ottimo terzo posto conquistato tre anni fa in Spagna nella competizione a squadre: "Dalle rose che ho visto, il livello è alto – le parole di Stefano Pupillo, Maestro Nazionale FIT, ex numero 1 d’Italia e Direttore Tecnico del Maximo Padel Club di Roma – questo è il mio quarto Mondiale, arrivare nei primi quattro posti sarebbe il successo di tutta la squadra". "Sono davvero contenta di poter dire di aver partecipato a tutti i Mondiali – le parole di Sara D’Ambrogio, Maestro Nazionale FIT e titolare di due Academy, Padel Club Cattolica e Sport Padel Life a Carpenedolo – sia come giocatrice nel 2018 in Paraguay che come Ct in Messico nel 2021 nei Mondiali Juniores. Questa convocazione ai Mondiali Senior mi riempie d’orgoglio. Le aspettative sono alte ma sono fiduciosa, con Alessia La Monaca possiamo fare bene nell’Over 35". "È un evento a me caro – conclude Luigi Carraro, Presidente della FIP – la partecipazione di così tanti atleti di tante nazioni diverse è il segno di una crescita continua che sta avendo il padel. Organizzare questo evento negli States, in un mix che definirei tra amatoriale e professionale, ci riempie d’orgoglio".