Premier Padel, ufficiale il Paris Major al Roland Garros

Alla vigilia della Finale del Qatar Major 2022, con un comunicato stampa è stato ufficializzato l'accordo tra la Federazione Francese di Tennis e il Premier Padel , il nuovo Circuito organizzato dalla FIP (Federazione Internazionale di Padel), con il supporto della PPA (Professional Padel Association) e del QSI (Qatar Sport Investments). L'accordo firmato, di durata pluriennale, vedrà protagonista lo Stade Roland-Garros che ospiterà il Paris Premier Padel Major dall'11 al 17 luglio 2022. Per i giocatori partecipanti sono previsti fino a 2.000 punti in classifica oltre a un montepremi da record.

Le parole di Moretton

“È un onore essere il primo Paese europeo a offrire ai migliori giocatori del mondo un evento di padel "Major" - le parole del Presidente della FFT Gilles Moretton - La FFT è orgogliosa di scrivere la storia del padel collaborando con FIP e Premier Padel per organizzare il Paris Premier Padel Major allo Stade Roland-Garros. Questo spingerà il padel in una nuova dimensione e aumenterà il fervore francese per quella disciplina”.

Al Khelaifi: "Momento significativo per il padel"

“Questa giornata segna un momento significativo per il padel, in Francia, in Europa e sulla scena mondiale - commenta Nasser Al Khelaifi - Presidente del QSI. Abbiamo detto dal primo giorno che il nuovo tour ufficiale porterà questo sport al livello più alto di sempre - e il Major al Roland Garros ne è la prova. Questo torneo è molto speciale e sarà uno dei nostri quattro Major, e vorrei estendere i miei ringraziamenti alla FFT per la loro passione e visione per lo sviluppo del padel in Francia".

Carraro sul padel al Roland Garros

“Siamo assolutamente felici per il nostro sport e per i giocatori che il padel – sotto la guida della FIP – si giocherà in uno dei luoghi più iconici e venerati del mondo, ossia allo Stadio Roland- Garros, conclude il Presidente della FIP Luigi Carraro. Il padel sta crescendo rapidamente in Francia e non vediamo l'ora di mostrare al meglio il nostro sport in questo luogo spettacolare".