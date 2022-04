Padel Cup della Roma, Tiago Pinto: "Proverò a giocare"

Si è svolta venerdì scorso la Padel Cup organizzata dall' AS Roma Business Club , riserva- ta agli iscritti del network giallorosso. L’AS Roma Business Club, la community esclusiva e dedicata ai clienti corporate dell’AS Roma, fin dalla nascita ha curato con professionalità lo scambio di conoscenze per favorire la creazione di nuovi contatti e sinergie fra tutti i business partner presenti. Il progetto unisce gli interessi comuni degli sponsor, dei soci Premium abbonati nei settori vip-hospitality e dei Licenziatari ufficiali. Tornando all’evento, che si è tenuto presso il Circolo Oasi di Pace di Roma, immerso nel verde dell’Appia Antica, la società giallorossa ha promosso una giornata all'insegna dello sport volto alla creazione di occasioni di networking e nuove opportunità di collaborazione fra le aziende presenti. Circa 40 team partecipanti, con il post match dedicato alle premiazioni per le prime tre squadre classificate, aperitivo e dj set a bordo piscina.

I primi classificati

Al termine di partite avvincenti, dove divertimento e passione sono state le parole chiave dell'evento, le prime tre coppie classificate sono state premiate direttamente da Tiago Pinto, General Manager, Football della AS Roma. Al primo posto, la coppia formata da Matteo Passerini (Linkem) e Giorgio Lanucara Giorgio (Windsurfer Europe); medaglia d'argento per Stefano Cocco (Business Solution) e Sed Samuel Piazza (Flaminia Immobiliare) mentre sull'ultimo gradino del podio si è classificata la coppia formata da Edoardo Carpentieri (Fineco) e Francesco Mangoni (Telematica Italia). «Conosco bene il padel, so che è uno sport molto popolare non solo qui in Italia - le parole al termine della Padel Cup del General Manager giallorosso Tiago Pinto - Non ho ancora mai giocato ma dopo questa giornata penso che sicuramente proverò a prendere una racchetta in mano!».

Che passione

Il padel è ormai diventato un fenomeno di massa nella Capitale, dove si contano infatti più di 1000 campi e tanti ex calciatori, tra cui romanisti, si sono riversati dentro la "gabbia" al termine della carriera da calciatore. Da Francesco Totti, pioniere di questo sport a Roma, a Daniele De Rossi passando per Christian Panucci, David Pizarro e Vincent Candela, solo per citarne alcuni. Il padel ha attratto infatti tanti ex professionisti per la sua immediatezza e divertimento.