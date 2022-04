Premier Padel: a maggio la tappa al Foro Italico

L’ Italy Premier Padel Major si terrà dal 23 al 29 maggio a Roma, presso la suggestiva location del Foro Italico, con le qualifiche in programma il 21-22 maggio. L’evento è organizzato insieme alla FIT (Federazione Italiana Tennis) e a Sport e Salute. Con la tappa italiana, si chiudono quindi i quattro Major annunciati dalla FIP: dopo la prima tappa di Doha in Qatar svolta lo scorso marzo, i prossimi appuntamenti saranno Roma, Parigi al Roland Garros dall’11 al 17 luglio e Monterrey in Messico dal 28 novembre al 4 dicembre.

Carraro: "Momento speciale per il padel italiano"

“E’ un momento speciale per il padel in Italia – il commento del Presidente FIP Luigi Carraro - Grazie all'ottimo lavoro di istituzioni sportive, società e giocatori (sia amatori che professionisti), il nostro sport è cresciuto enormemente negli ultimi cinque anni e mi dà enorme soddisfazione poter portare un Premier Padel Major in Italia”.

Le parole della Vezzali

“Negli ultimi due anni lo sport ha mostrato grande resilienza e ha ottenuto tanti risultati, regalando all'Italia grandi soddisfazioni – commenta il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali – Il padel è cresciuto molto nel nostro Paese come numero di appassionati e professionisti e il fatto che la sinergia tra FIT, Sport e Salute e la Federazione Internazionale ha permesso di ospitare uno dei quattro tappe del Premier Padel Major– subito dopo gli Internazionali di tennis – mi riempie di soddisfazione. Questo è un riconoscimento non solo per la Federazione, ma per lo sport italiano. La sede del Foro Italico di Roma renderà questo torneo unico e sono sicura che sarà un momento di sport di alto livello. Nessuno sport in Italia ha mai avuto successo in così poco tempo come il padel: non richiede una lunga preparazione tecnica ed è molto facile da imparare a tutte le età. Ciò conferma che lo sport deve essere per tutti e praticato ovunque”.

Binaghi sul Premier Padel Major a Roma

“Siamo lieti di annunciare questo accordo che vedrà Roma ospitare un Premier Padel Major in una località unica come il Parco del Foro Italico – le parole del Presidente FIT Angelo Binaghi - Questo risultato è stato possibile grazie alla grande collaborazione con la FIP, Sport e Salute e il governo italiano. Questo torneo conferma anche la mission della FIT di organizzare importanti tornei di livello mondiale e l'Italy Premier Padel Major si aggiunge ai tanti eventi della FIT che comprende gli Internazionali BNL d'Italia, le Nitto ATP Finals, l'Intesa SanPaolo NextGen ATP Finals e la Coppa Davis Rakuten”.

Cozzoli: "Sarà un torneo spettacolare"

“E' un momento meraviglioso per lo sport in Italia - che si svolgerà nella magica sede del Foro Italico a Roma – e anche un momento meraviglioso per il padel. L'Italia ospiterà un torneo spettacolare a maggio, per i tifosi, i giocatori e tutti gli appassionati. Renderemo questo evento un'occasione davvero speciale e siamo orgogliosi di essere legati al Premier Padel”, le parole di Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute.

Al Khelaifi: "Il padel a Roma è fantastico"

“Questo è un altro momento importante per lo sviluppo del padel nell'ambito del nuovo tour Premier Padel, sia in Europa che nel mondo. Roma offrirà un altro luogo fantastico per i giocatori professionisti per mostrare il loro talento sulla scena mondiale”, conclude Nasser Al Khelaifi, Presidente del QSI.