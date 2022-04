A Fondi gli studenti protagonisti nella "gabbia": 26 scuole presenti

FONDI - "Qua la passione per il padel è straripante". Lo dicono in tanti da queste parti. Siamo a Fondi, in provincia di Latina, a metà strada tra Roma e Napoli. Nel piccolo comune pontino si sono appena disputate le finali del secondo torneo scolastico di padel che hanno coinvolto l'intera provincia di Latina. Una competizione riservata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. A sfidarsi i ragazzi della fascia d'età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Un evento già sperimentato nel 2021 e replicato adesso con una adesione ancora più massiccia. Una vera e propria festa dello sport come conferma Antonio Bonetto, il coordinatore ufficio educazione fisica del Provveditorato agli studi di Latina e provincia. "È stata una bellissima manifestazione. Un anno fa avevano partecipato 12 scuole, adesso invece 26. In tutto sono stati coinvolti oltre 100 ragazzi a testimonianza della passione per il padel che ha travolto il nostro territorio. A un certo punto si sono voluti cimentare anche i professori. Per questo, su loro richiesta, organizzerò un torneo riservato ai soli docenti a inizio giugno".