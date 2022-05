Fit juniores, grande successo: prossimo appuntamento al Foro Italico

Un evento molto importante come sottolinea Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi, colui che all’interno della macchina federale si occupa della crescita e dello sviluppo degli insegnanti. «Da febbraio ci sono stati dei raduni regionali in cui abbiamo monitorato circa un migliaio di ragazzi, dagli under 12 agli under 18, sia maschi che femmine. Così abbiamo pensato di creare dei circuiti per incrementare il confronto tra i giovani. I referenti regionali mi hanno detto che c'è un livello molto interessante e la tappa di Roma servirà anche per individuare gli under in vista degli Europei di luglio. Inoltre a giugno ci saranno i campionati italiani juniores: in questi tre mesi ci saranno diverse opportunità di crescita per i ragazzi, mentre per gli allenatori c'è la possibilità di individuare i giovani più talentuosi». Le altre tappe del circuito under sono previste a giugno e luglio. A settembre poi le coppie che avranno totalizzato il maggior numero di punti prenderanno parte al master regionale, che qualificherà le prime quattro coppie di ciascuna categoria per il master nazionale, che si svolgerà a ottobre (la sede è ancora da stabilire) e sarà il secondo momento di confronto su scala nazionale.

In Sicilia la prima tappa si è giocata a Palermo: lo scorso weekend tutti in campo all'Avantgarden Padel, con le 28 coppie protagoniste che sono state suddivise in quattro diverse fasce: under 12, under 14, under 16 e under 18. Dal punto di vista dei risultati, per quanto riguarda i tabelloni agonistici, fra gli under 18 si sono imposti Steve Stracquadaini e Raffaele Marino contro Matteo Platania e Flavio Abbate per 6-3 3-6 10-3. Nella categoria under 16 vittoria di Matte Platania e Gabriele Stracquadaini che hanno battuto Gabriele Laurino e Andrea Di Martino per 6-2 6-4. Tra gli under 14 affermazione della coppia Andrea Di Martino-Alberto Iaia contro Alessandro Stella-Aldo Mangione per 6-4 7-6. Infine negli under 12 Francesco Tesauro e Giulio Margiotta hanno prevalso su Gianmarco Moscuzza e Fernando Furnari per 6-2 7-5.

Evidente la soddisfazione di Alberto Piraino, fiduciario padel in Sicilia per la Fit. «Non possiamo che essere contenti facendo un bilancio finale dell’evento, il livello tecnico espresso è stato ottimo e si intravede già qualche ragazzo dalle prospettive molto interessanti . A Palermo abbiamo registrato una grande partecipazione, ma non solo di giocatori. Sugli spalti abbiamo notato tanti curiosi, non solo genitori ma anche semplici appassionati che hanno manifestato interesse verso il padel. C'è soddisfazione per il movimento che cresce e le prospettive sono positive. La Sicilia, tra i raduni e la tappa dell'Avantgarden, come numero di coppie under è dietro solo al Lazio. Adesso - continua Piraino - ci presenteremo al Foro Italico con tanti siciliani per il secondo torneo del circuito organizzato in concomitanza con gli Internazionali d’Italia. Dopo Roma si tornerà in Sicilia per giocare a Catania e Caltanissetta, mentre il master regionale si terrà invece al Seven Padel Village di Siracusa a settembre».