Padel, Navarro show: "Punto ad entrare tra le prime 8"

Spagnola, classe 1976 Carolina Navarro Björk è nata il 26 febbraio a Màlaga. È una veterana di questo sport, il cui palmarès mette paura. Per ben 9 volte consecutive è stata la n. 1 del ranking WPT, 4 volte campionessa del mondo a squadre e 3 nella categoria di coppia, oltre a essere stata per 12 anni campionessa di Spagna, vincendo oltre 100 titoli in carriera. A 46 anni occupa la 19ª posizione nel ranking WPT con 320 partite giocate e una percentuale di vittorie (205) pari al 64%. Gioca in coppia con Elisabet Amatriaín Armas, n.17 del ranking WPT e attraverso l’associazione “Palas para todos” da lei presieduta, promuove il padel come veicolo sociale, per ragazzi con disabilità fisiche e mentali.