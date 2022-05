Il Padel Club Riccione festeggia il successo nella Coppa Italia Tpra

RICCIONE - Festa grande per il Padel Club Riccione che trionfa nella Coppa Italia Tpra di padel. Un successo maturato solo nella sfida decisiva al long tie-break sul Sun Padel Riccione nel derby. Sul punteggio di 1-1 la coppia formata da Maurizio Di Giuli e Luigi Capodagli ha portato a casa il punto decisivo in un derby molto sentito. In precedenza il Padel Club Riccione aveva battuto in semifinale per 2-1, in un altro derby, il Sun Padel Rimini. Da sottolineare che in finale il Padel Club Riccione ha riscattato la sconfitta, patita l’anno scorso, contro i “cugini” del Sun Padel.