Derby nel padel: la nuova moda che sta prendendo piede in Italia

ROMA - Da sempre i derby di calcio accendono gli animi delle tifoserie, con partite ed episodi che restano nella mente per anni. Il duello dei giorni d’oggi tra Milan e Inter per la conquista dello scudetto sta lì a testimoniare quanto la rivalità cittadina sia sempre sentita. Da alcuni anni a questa parte, il derby si è spostato anche sui campi da padel, conseguentemente alla crescita esponenziale di questo sport. Un derby facilitato dai tanti ex calciatori che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si sono riversati dentro la “gabbia” scoprendo un gioco appassionante e divertente.

Il modello spagnolo

Una moda che ha preso tanto piede in Spagna, dove questi confronti vengono svolti alla vigilia dell’importante match di campionato. Come ad esempio Real Madrid-Atletico Madrid, svolto l'8 maggio, che ha visto scendere in campo ex glorie delle due squadre, per un incontro che aveva uno scopo nobile, ossia il ricavato devoluto in beneficenza alla Forever Dream Foundation, nata 14 anni fa per regalare sorrisi e momenti indimenticabili a bambini in difficoltà. Il derby di padel, che ha anticipato la sfida al Wanda Metropolitano, è stato vinto dai “Blancos” con la coppia Jordi Codina-Quini che ha sconfitto per 6-3 la coppia biancorossa formata da Juan José del Río (Ríos) e José María Movilla. Tra le ex glorie madrilene, sono scesi in campo, tra gli altri, l'ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón e gli ex giocatori Tote, Rafa García Cortés, Iván Pérez, Kike Velasco, Javi Guerrero, Augusto Fernández, Miguel Ángel Moya e Juan José Nuñez (Chiqui). Sempre in terra iberica, lo scorso anno era andato in scena un derby di padel tra ex calciatori, questa volta il “Clasico”, ossia tra Real Madrid e Barcellona, poco prima del vero “Clasico” allo Stadio Alfredo Di Stefano.

In Italia

Anche nel nostro Paese, sono iniziate da un paio di anni queste partite che uniscono sport e solidarietà. Ricordiamo ad esempio il derby Inter-Milan nel febbraio 2020, con sedici coppie in campo, svolto nel giorno della stracittadina di calcio. O anche il più popolare derby di Roma, con il nostro quotidiano che organizzò il confronto tra ex giocatori e Vip allargato a tutti i Circoli di Roma dove tantissimi giocatori presero parte all’evento indossando le maglie giallorosse o biancocelesti. Un derby pianificato in concomitanza con la stracittadina di calcio dall’esito opposto: sul campo rettangolare vinsero gli uomini di Simone Inzaghi mentre il derby dei tifosi, sui campi da padel, fu vinto dai giallorossi. Calcio e padel: un binomio sempre più comune che trova nel derby un amplificatore della bellezza e della socialità di questo sport.