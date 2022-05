La carica della Orsini: "Sogno di entrare nella Top 10"

Quando hai iniziato a giocare?

«Ho iniziato a giocare a padel nel 2015. Ero in vacanza con mio padre e fu Gianfranco Nirdaci, all’epoca Presidente del Comitato Padel FIT, che ci invitò a provare; alla fine della partita, mi chiese se volevo iniziare a giocare nel suo circolo, il CC Aniene, ed è stato proprio lì che è “partito” tutto, come la mia prima volta in Serie A».

Cosa ami di più del padel?

«Sicuramente la competizione, perché quale ex tennista sono stata sempre abituata a fare tornei ed a viaggiare molto; nel padel ho trovato molte similitudini e poi fare per lavoro lo sport che ami, è il top».

La partita indimenticabile?

«Molte. Le più recenti che ricordo con affetto sono state la vittoria ai campionati italiani a Riccione nel 2021 ed il terzo posto ai mondiali. Nel WPT il primo ottavo di finale lo scorso anno e nel 2020 a Barcellona quando sono entra- ta per la prima volta nel cuadro».

2021, ti ritieni soddisfatta?

«Sono molto soddisfatta. Ho vinto i campionati italiani a coppie, sono stata la numero 1 tra le italiane nel ranking internazionale, un terzo posto ai Mondiali dietro i colossi Argentina e Spagna, sono super felice».

Quali sono le aspettative che hai per questa stagione?

«Puntare a rimanere sempre nel cuadro e arrivare agli ottavi. E perché no, regalarsi anche un quarto di finale, oltre ovviamente a scalare la classifica. Ho una compagna solida tra le prime 40 in classifica, siamo molto cariche io e Sandra!».

Colpo preferito e dove migliorare?

«Lo smash X3. Mentre dove migliorare, beh, ce ne sono più di uno, ma in particolare sui colpi difensivi».

Ci parli della tua racchetta?

«Gioco con la Slazenger, brand storico nel tennis e da sempre palla ufficiale di Wimbledon. Mi piace molto anche nella sua estetica. Mi permette di fare degli ottimi colpi dall’alto, grazie al suo peso in punta e mi aiuta anche nel controllo».

Giocherai ovviamente la Serie A sempre con l’Aniene: ci parli del club e del Direttore Sportivo Alessandro Di Bella?

«Sì ovvio... con chi altro! I colori giallo-blu sono “stampati” dentro di me e ringrazierò sempre Alessandro ed il Circolo per quello che hanno fatto per me in questi anni: devo a loro quello che sono oggi. Con Alessandro ci sentiamo anche due volte al giorno, persona pazzesca. Quando sono a Roma ci vediamo sempre: la partitella non può mancare».

Sogno nel cassetto?

«Il mio super sogno è entrare un giorno tra le prime 10 al mondo, ma anche giocare il più possibile a questo sport che mi diverte tantissimo».