Al via il trofeo PadelArtisti 2022

ROMA - Riparte in pompa magna il nuovo Trofeo PadelArtisti, team formato da appassionati di questa disciplina sportiva tra le più amate tra attori, cantanti, glorie dello sport e personaggi tv. Le prime due tappe si svolgeranno a Sciacca, in Sicilia, e a Forte dei Marmi con un grande ritorno proprio dove tutto nel 2021 è cominciato. Al Mangia’s Torre del Barone Premium Resort di Sciacca, incantevole meta alberghiera e turistica dove si respira già aria d’estate, dal 29 al 31 maggio prenderà il via il torneo che si snoderà per tutta l’estate fino all’ultima tappa, che vedrà la Sicilia ancora una volta protagonista.

Il Padel, che conta ormai appassionati in tutto il mondo, è uno degli sport più gettonati. Ecco perché Simone Barazzotto, già direttore generale della BasketArtisti, lo scorso anno ha deciso mettere in campo questo nuovo progetto con grande successo. In questa attesissima ripartenza impugneranno la pala (la racchetta del Padel) tante celebrities, tra ritorni e novità. A cominciare da Adriana Volpe, Marcello Sacchetta, Gilles Rocca, Antonio Mezzancella, Georgia Manci, Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, Antonio Cabrini, Giorgio Borghetti, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Lorenzo Beccati, Stefano Meloccaro, Laura Freddi, Mara Santangelo (vincitrice del primo Trofeo della Padel Artisti), Marco Bonini, Jonis Bascir, Marco Vivio, Emanuela Gentilin, Emiliano Ragno, Roberta Beta, Gianguido Baldi, Sofia Bruscoli, Marcelo Fuentes.