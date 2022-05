Italy Major: spettacolo in arrivo, oggi i quarti di Finale

ROMA - Si entra nella fase clou dell' Italy Major Premier Padel . Si sono disputati ieri gli ottavi di finale e ciò che vedremo oggi, con i quarti in programma, si preannuncia uno spettacolo ad altissimo livello. In campo scenderanno i più forti interpreti del padel mondiale: i due incontri della sessione mattutina inizieranno alle ore 12, quelli della sessione serale alle ore 18.

Il programma

Il primo quarto che scenderà in campo sarà tra la coppia n.4 del ranking, ossia gli argentini Chingotto e Tello, contro la coppia Gil/Silingo. Il duo composto dalla leggenda Bela e dal suo compagno Coello si giocherà invece l'accesso in semifinale contro la coppia n.3 del ranking, formata dall’argentino Franco Stupaczuk e dal brasiliano Pablo Lima: "Giocare qui è un sogno il Foro Italico è uno scenario leggendario per lo sport e ora anche il padel entra nella storia. Domani non partiamo favoriti se guardiamo la classifica, ma quelli sono numeri e noi se giochiamo al meglio possiamo batterli” ha dichiarato Belasteguin.

I risultati

Cammino agevole per Juan Lebron e Ale Galan, che hanno sconfitto per 6-4, 6-2 i connazionali Gonzalo Rubio Perez e Jorge Ruiz Gutierrez. Oggi nei quarti affronteranno l’argentino Agustin Gutierrez e lo spagnolo Jan Sanz. Nell'incontro serale di ieri sera, vittoria netta di Di Nenno/Navarro, che oggi affronteranno gli spagnoli Jeronimo Gonzalez e Alejandro Ruiz, coppia n.6 del ranking. Infine, gli spettatori potranno assistere, domani a partire dalle 14 al Foro Italico, ai match dell’Open femminile da 10.000 euro di montepremi, con in gara alcune delle giocatrici più forti d’Italia.