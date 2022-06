Padel Social Tour per aiutare le famiglie indigenti

Padel e solidarietà. L’esplosione di questa disciplina sportiva ha moltiplicato negli ultimi tempi le iniziative legate al sociale, con cause benefiche e nobili. Proprio su questo fronte, si è tenuta a Roma domenica scorsa la prima tappa del Padel Social Tour , un circuito sociale itinerante in tutta la Capitale che avrà come comun denominatore la raccolta fondi per il supporto a famiglie indigenti. Il torneo, patrocinato dall’MSP Roma, si è svolto sui nuovi campi del Supreme Sport Center ed è stato promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Cibo a Costo Zero”, una realtà che da più di sei anni si occupa di sociale, sostenendo più di 1.500 famiglie e circa 5.000 persone.

Coesione

La prima tappa ha visto la partecipazione di ben venti coppie, categoria Misto, che sono scese in campo unendo il diverti- mento insito in questa disciplina sportiva alla solidarietà, di cui parte del ricavato è andato in beneficenza. Per supportare il ricavato della manifestazione, durante il torneo sono state messe all’asta anche le maglie autografate dei campioni di Roma e Lazio Tammy Abraham e Ciro Immobile. Passando al padel giocato, che ha visto come madrina d’eccezione l’attrice Brigitta Boccoli, la tappa al Supreme Sport Center ha visto trionfare la coppia composta da Piero Iacopucci e Serena Pavani.

Il progetto

Il Padel Social Tour, iniziato dal Municipio sede dell’associazione, si allargherà all’intero territorio romano, con un sogno nel cassetto: organizzare la Finale il prossimo 16 ottobre, ossia la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. «Ciò che mi ha fatto piacere è stato il senso di solidarietà, per un giorno l’agonismo ha lasciato posto alla condivisione - le parole di Cristiano Vaccari del Supreme Sport Center - il fondatore di “Cibo a Costo Zero” è uno storico socio del nostro Circolo e con quest’iniziativa volevamo sensibilizzare la conoscenza di quest’associazione che in tutta Roma supporta famiglie che hanno esigenze primarie». Conclude il Presidente e fondatore di “Cibo a Costo Zero” Andrea Pavone: «Abbiamo lavorato a lungo su questo progetto e siamo davvero orgogliosi di essere partiti con il Padel Social Tour. Un’iniziativa legata allo sport, in particolare al padel, in grado di creare coesione e solidarietà, valori che promuoviamo ogni giorno. La tappa al Supreme sarà solo l’inizio di questo entusiasmante percorso»