Padel Social Tour, Brigitta Boccoli: "Padel parte della mia vita"

Non usa mezzi termini l'attrice e showgirl Brigitta Boccoli: «Il padel mi ha fatto impazzire». Romana, 50 anni appena compiuti, si è cimentata da poco con la “pala”. «Ho giocato per la prima volta qualche giorno fa in occasione di un evento di beneficenza a Roma – racconta - Un mio amico mi ha chiesto di partecipare al Padel Social Tour – Cibo a Costo Zero. Si tratta- va di una buona causa, quindi mi faceva molto piacere essere coinvolta in questa iniziativa. E alla fine è successo che il padel mi ha fatto impazzire». Brigitta Boccoli, chioma bionda, ex bambina prodigio della tv, una carriera come presentatrice poi attrice tra fiction, cinema e teatro, racconta così il suo nuovo amore. «Sinceramente non me l'aspettavo – rivela - Ho finalmente capito perché il padel ha così tanto successo. Parliamo di uno sport divertente, per tutti. Io sono di base una sportiva, ma sono una sportiva del fisico, mi ritengo una “palestrata” diciamo così, ma il padel mi ha veramente stregata. È semplice da praticare, è una disciplina di gruppo ma non come il calcio, che ti costringe a trovare 11 persone a squadra. Qua bastano quattro giocatori. Poi il padel è molto dinamico e non è noioso. Insomma, ho trovato solo lati positivi».