Borriello batte 3-0 Al Khelaïfi a padel: "Scusa presidente"

IBIZA (SPAGNA) - È tempo di vacanze, mare e...padel. Proprio così. Lo sport più in voga del momento non si ferma nemmeno per la bella stagione e nonostante l'aumento della temperatura le sfide nella gabbia continuano senza sosta. Tantissimi gli appassionati che tra un bagno in mare e un giro in Spa decidono di indossare magliattina e calzoncini e imbracciare la racchetta per sfidarsi a colpi di bandeja e vibora. Marco Borriello, ex attaccante e ora direttore sportivo dell'UD Ibiza, ha affrontato sull'isola del Mar Mediterraneo il presidente del Psg Nasser Al-Khelaïfi. Una partita senza storia e vittoria netta per l'ex centravanti che, al termine del match, ha postato una stories per festeggiare il successo: "Scusa Presidente, 3-0".