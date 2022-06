I big del ranking per la terza tappa dello Slam by Mini

RIMINI - Dalla Romagna con furore. Tutto pronto al Sun Padel Rimini per la terza delle sei tappe del Circuito Slam by Mini, la manifestazione di punta orga- nizzata dalla Federazione Italiana Tennis. Fino al 3 luglio, il circolo riminese vedrà sfidarsi alcuni tra i migliori specialisti del panorama azzurro, ma non solo. Insieme a loro ci saranno anche atleti e atlete di altri Paesi del circuito professionistico (il regolamento consente la partecipazione di uno straniero per coppia proprio con l'obiettivo di innalzare lo spessore tecnico della competizione). Il montepremi complessivo ammonta a 12.500 euro.