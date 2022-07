Paris Major, si parte! Iniziano le partite del Tabellone al Roland Garros

Sono terminati ieri i turni di qualificazione per il Greenweez Paris Premier Padel Major, la 3.a tappa Categoria Major del nuovo Circuito Premier Padel, organizzato dalla Federazione Internazionale Padel, con la partnership strategica del QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association) che si sta svolgendo al monumentale Roland Garros. Già da ieri sono iniziate le partite del primo turno che continueranno nella giornata di oggi. Quattro gli italiani in campo: Denis Tomas Perino, Nicolas Suescun, Emiliano Iriart e Matias Nicoletti. Giovedì è atteso l'ingresso in campo dei giocatori più forti del mondo (dalle 14 e dalle 18), che entreranno come teste di serie nel tabellone principale da 56 coppie. Sempre doppio turno anche per i quarti di finale, in programma venerdì. Sabato le semifinali dalle ore 15 e domenica la Finalissima che decreterà il vincitore del Paris Major. Montepremi da record per questo Major, con in totale 524.920€ che saranno distribuiti ai giocatori partecipanti in base al piazzamento ottenuto. I vincitori del Paris Major riceveranno 94.600€ (47.300€ a giocatore). Le prime due tappe, a Doha e a Roma, sono state vinte rispettivamente da Navarro/Di Nenno e Lebron/Galan.