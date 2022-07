Padel Artisti 2022, Jonis Bascir fa sognare l'Italia

Un curriculum lunghissimo. Tv, cinema, musica e teatro. Una grande passione: il padel . Lui è Jonis Bascir , musicista, attore e compositore noto per la partecipazione alla serie televisiva “Un medico in famiglia”. Bascir, 62 anni da compiere a settembre, è una delle anime del progetto PadelArtisti , team formato da appassionati di questa disciplina sportiva, e che comprende attori, cantanti, glorie dello sport e personaggi tv. «L’obiettivo è divertirsi, giocare e stare insieme», dice lui. Le prime tappe del trofeo PadelArtisti 2022 sono state Sciacca, in Sicilia, e Forte dei Marmi, in Toscana. Jonis Bascir racconta com'è nata la passione per il padel: «Gioco da circa due anni. È successo che guardando le partite degli altri ho pensato che potessi riuscire a disimpegnarmi bene, meglio di come faccio in altri sport, e in effetti è andata alla grande. Col padel tutti sono convinti all'inizio di poter giocar bene, io ho un passato discreto tra racchettoni e ping pong e il non aver giocato troppo a tennis mi ha aiutato».

Romano, figlio di un somalo e un’italiana, Bascir vive in Italia da quando aveva 6 anni. Casa sua è Roma. «Nella Capitale - dice - gioco regolarmente, anche con altri attori, purtroppo nei mesi scorsi mi sono rotto una clavicola (ma il padel non c’entra) e ora sto cercando di scendere in campo una volta alla settimana, ma non è facile perché ho il braccio pieno di viti...». Jonas Bascir racconta poi com'è nato il contatto con la PadelArtisti. «Mi ha chiamato Simone Barazzotto, l'ideatore del progetto, e già direttore generale della BasketArtisti, che io conosco bene perché ne faccio parte da circa 20 anni. A Roma, come dicevo, gioco insieme a un gruppo di altri attori appassionati di padel ma non eravamo ancora strutturati, così ci siamo uniti e siamo confluiti in questo progetto. Con il team PadelArtisti cerchiamo anche di organizzare iniziative di beneficenza. Nelle prossime settimane giocheremo a Favignana e poi andremo a Pollina. Il calendario è in divenire. Nel nostro team, tra gli altri, ci sono anche Jimmy Ghione, Moreno Morello, gli attori Gilles Rocca, Marco Bonini, Giorgio Borghetti e Marco Vivio, il campione del mondo Antonio Cabrini, e poi ancora Mino Taveri e Lorenzo Beccati, famoso anche per aver dato voce al Gabibbo. Siamo un bel gruppone, ci teniamo in forma e stiamo bene insieme».