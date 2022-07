"Qui in Francia pazzi di padel: 300 mila giocatori e 1100 campi"

PARIGI (Francia) - l sogno di diventare sport olimpico passa soprattutto dalla crescita del padel in tutti gli angoli del continente. Una crescita visibile non solo nella nostra Italia ma anche negli altri Paesi europei, come la Francia, che ha da poco ospitato il Paris Premier Padel Major, organizzato dalla Federazione Internazionale Padel, in sinergia con il QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association). Un torneo che ha celebrato la vittoria di Ale Galán e Juan Lebrón, n.1 al mondo, con ben 25mila spettatori presenti durante i sette giorni dell'evento: "La Federazione francese di tennis ha organizzato questo primo Major sui campi dello stadio Roland-Garros e ha offerto ai migliori giocatori del mondo delle condizioni di gioco eccezionali - le parole in esclusiva del presidente Gilles Moretton che abbiamo incontrato al termine del Major di Parigi -. Il padel non poteva essere promosso in maniera migliore. Siamo orgogliosi di essere stati pionieri. Questa prima edizione ha portato la luce dei riflettori sul padel, che speriamo possa generare entusiasmo e crescita dei club in autunno".