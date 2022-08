Maccabiade, che debutto per il padel!

ROMA - Il padel sbarca alle Maccabiade, competizione multisportiva mondiale riservata ad atleti di origine ebraica, che si tiene ogni quattro anni in Israele. Dal 12 al 26 luglio, infatti, si è tenuta la rassegna iridata, che ha visto scendere in campo negli anni atleti di rango mondiale, come i tennisti Camila Giorgi e Diego Schwartzman, con l'esordio della disciplina che ormai sta spopolando in tutto il mondo. E l'ingresso del padel è merito del nostro Paese, come ci racconta il Presidente di Maccabi Italia e Vice Presidente mondiale Vittorio Pavoncello: «Confermo, ho proposto io il padel, perché è uno sport emergente, è facile da giocare ed è coinvolgente» le sue parole in esclusiva ai nostri microfoni. «Ci ho creduto fin dal primo momento e sono stato un facile profeta. Spero che l'inserimento del padel in una competizione così prestigiosa come le Maccabiade sia un facilitatore per l'arrivo di questo sport alle Olimpiadi».