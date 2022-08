Sunset Sport Center, sul Trasimeno arriva il padel

I progetti

"L'apertura è prevista per la prima metà di settembre, purtroppo ci sono stati dei rallentamenti coi lavori ma adesso ci siamo. Avremo due campi World Padel Tour di ultima generazione, più un campo da padbol". A parlare è Diego Fossati, imprenditore attivo nel mondo del fitness, che "gioca" in casa essendo proprio di Castiglione del Lago. Lui è uno dei soci che per 20 anni a cominciare da adesso avrà in gestione le strutture. "Abbiamo deciso di puntare forte sul padel, sono stato coinvolto nel progetto da altri quattro ragazzi, tra maestri e appassionati. Questo è lo sport del momento ed è giusto cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Ho notato che in questo territorio c'è molto fermento e ci sono molte più richieste rispetto al servizio offerto. La speranza è quella di costruire la copertura sui campi per poter lavorare 12 mesi all'anno. Per questo aspettiamo ovviamente il via libera del Comune ma noi siamo pronti. I nostri campi I nuovi campi da padel del Sunset Sport Center sono di ultimissima generazione, proprio per garantire una migliore fruibilità del gioco e la prevenzione dagli infortuni. Non appena partiremo saremo aperti tutto il giorno con orario continuato". Tra la bellezza del lago, i borghi suggestivi e gli splendidi palazzi rinascimentali, il comune umbro è molto frequentato dai turisti. "E per questo - aggiunge Fossati - vogliamo creare delle sinergie con gli enti turistici e le strutture ricettive. L'obiettivo è quello di portare i vacanzieri sul campo di padel". Ma non è l'unica ambizione: "Vogliamo diventare un punto di riferimento per il padel e un polo sportivo di quest'area del Trasimeno. Inoltre a settembre partirà una scuola di padel per i più piccoli. L'obiettivo è anche quello di mettere in piedi dei tornei importanti capaci di accontentare tutti i tipi di giocatore, dal principiante al campione".