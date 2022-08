Formentera, sole e show di padel: vincono Brocchi e Gamberini

FORMENTERA (Spagna) - Si è chiuso oggi il Torneo “Bandeja & Vibora Copa di Padel", svolto nella splendida cornice dell’isola di Formentera. Dopo una finale avvincente, il torneo è stato vinto dall'ex campione di calcio Cristian Brocchi in coppia con l'imprenditore locale Ivan Gamberini (anche lui con trascorsi calcistici come portiere del Brescia). Con il punteggio di 7-6 e 6-4 hanno avuto la meglio contro la coppia italo-spagnola formata da Paolo Battacchi, ideatore della Veneto Padel Cup, e dal talentuoso giocatore spagnolo Dany Medina di Cordoba. Il torneo, ideato ed organizzato da A12Lab, ha visto la partecipazione alla fase finale di 16 coppie divise in 4 gironi. Molti dei giocatori hanno partecipato, nelle giornate precedenti, anche allo Stage "Padel & Sunshine", con il Maestro Argentino Gaston Matias Nistal e il campione Spagnolo Daniel Ull, nello stupendo scenario dei campi di San Francesc e di Cala Saona a Formentera. A presentare la Finale gli organizzatori Mauro Landoni e Claudio Arlati, insieme a Pier Paolo Bucalo, Managing Director di A12Lab. I vincitori del torneo si sono aggiudicati la Wild Card per la prima tappa dell"Exclusive Padel Cup" by Intesa San Paolo, che si disputerà presso Aspria Harbour Club di Milano nelle giornate dell’ 1 e 2 Ottobre 2022. Tra gli sponsor del torneo, AC Automobili, Quartieri Spagnoli, 123buffet.com, il Buatto, BeYou Natural ed A12Lab.