FIP Platinum VPN, avanti le teste di serie. Oggi i quarti di finale

CONEGLIANO - Quarti di finale in programma oggi per il FIP Platinum Veneto Padel Cup. Gli ottavi di finale svolti ieri non hanno riservato particolari sorprese rispetto ai pronostici. La coppia argentina favorita del torneo Silingo-Belluati ha esordito alla Zoppas Arena di Conegliano vincendo agevolmente in due set contro Andornino-Pereyra 6-3 6-2 in meno di un’ora di gioco. Vittoria senza problemi anche per la coppia n.2 del Tabellone: Lijo-Ruiz hanno sconfitto per 6-3 7-5 Santana-Suescun.