Giugliarelli: "Il padel è divertente e quindi ci tiene allenati"

Cabarettista, comico, attore. Oggi braccio destro di Maurizio Battista nella scrittura dei testi per gli spettacoli del comico romano. Gianluca Giugliarelli ha alle spalle una carriera di tutto rispetto e lo incontriamo nel pieno della sua tournée estiva, per parlare della passione che ormai spopola nella Capitale e non solo: «Ho giocato a tennis per tanti anni - le sue parole in esclusiva - ora per le dimensioni del campo mi sono spostato al padel. Scherzi a parte, è uno sport divertente per allenare i riflessi e per noi comici è fondamentale, visto che soprattutto a Roma devi essere sempre pronto a rispondere alle battute del pubblico!»

Tra il serio ed il faceto

Parlare con Gianluca è un'intervista a sè, con battute e risate sempre dietro l'angolo: «Gioco da 3-4 anni e ciò che meno sopporto, per una persona come me che cambia idea ogni sette secondi, è dover prenotare con largo anticipo visto che i campi sono sempre tutti pieni. Il padel ti obbliga a non pensare vista la distanza ravvicinata rispetto agli avversari, quindi è molto importante l'intuito». Il comico romano, che gioca sempre al Circolo Due Ponti a Roma, ci racconta in un mix tra ironia e serietà i suoi colpi preferiti: «Inizialmente giocavo a tennis dentro un campo da padel e regolarmente perdevo 6-0 6-0. Sono bravissimo nell'uscire dal campo, come i campioni di padel, peccato mi manca rimettere in campo la pallina! Giocare con la parete nei primi tempi era molto difficile, come dice il mio amico Maurizio Battista il padel è un racchettoni senza la spiaggia!». Per un attimo le battute si fermano per parlare del futuro del padel: «Non immaginavo questo boom ma vedendolo dal vivo, questo sport è un modo per divertirsi e per sta- re insieme. Sono convinto che continuerà a crescere».

Gli impegni professionali

Dal padel passiamo al terreno preferito di Gianluca, il palcoscenico. Sabato scorso il cabarettista romano è stato a Canosa per il Premio Lino Banfi mentre venerdì prossimo sarà a Fondi per la Notte Bianca: «Sto lavorando insieme a Maurizio a nuovi progetti cinematografici, tra settembre e ottobre partirà invece su Antenna Sicilia un nuovo progetto ambizioso. Spero di rimettermi in gioco per alcuni progetti televisivi»