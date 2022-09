Padel, Mara Santangelo e gli ex campioni si sfidano Sardegna

Una carriera luminosa nel tennis, un presente da innamorata del padel. Lei è Mara Santangelo , campionessa della racchetta che nel suo palmarès vanta la Federation Cup del 2006 e il Roland Garros nel 2007 in doppio. Quarantuno anni compiuti da poco, ha smesso col tennis nel 2011. «Il padel mi piace tantissimo - dice lei - lo pratico con i miei amici, soprattutto ex calciatori come Nicola Legrottaglie e Nicola Amoruso. Ci gioco da appena un anno, ma lo conosco da tanto tempo. A lungo infatti sono stata nel consiglio della Federazione italiana tennis e quando il padel è entrato in voga abbiamo cominciato ad analizzarlo e lì abbiamo intravisto le sue enormi potenzialità. A "spingermi" definitivamente in campo è stato Nicola Amoruso: grazie a lui gioco con più frequenza e prendo parte an- che ai tornei vip. È un bellissimo modo per fare gruppo, incontrarsi e darsi battaglia sempre con spirito sportivo».

L'appuntamento

E siccome il primo amore non si scorda mai, Mara Santangelo ha organizzato nel weekend del 10 e 11 settembre un torneo a 8 in Costa Smeralda. Giocheranno campioni di tennis del passato (e del presente, c'è anche Seppi che è tuttora in attività) che si esibiranno sui campi del Grand Hotel Poltu Quatu, in sfide miste con giocatori non professionisti. La lista comprende oltre Mara Santangelo e Andreas Seppi, anche Fabrice Santoro, Francesca Schiavone, Marion Bartoli, Iva Majoli, Davide Sanguinetti e Marco Chiudinelli.

L'organizzazione

«Questo è un evento che ho ideato insieme a un amico di Dubai - racconta l'ex tennista -. Tutto è nato un po' per gioco: ne abbiamo iniziato a parlare verso aprile, siamo tutti e due innamorati della Sardegna, ci andiamo da tanti anni e pensavamo di organizzare un torneo lì. In poco più di tre mesi siamo riusciti a mettere in piedi la manifestazione, sono molto contenta perché sarà un torneo di grande livello con un ottimo seguito mediatico. Ci sarà anche Sky con Stefano Meloccaro, oltre a The Nemesis, la piattaforma di metaverso italiana che darà visibilità agli sponsor, e i videomaker che riprenderanno le varie fasi. Faremo in modo che questo diventi un appuntamento fisso in Costa Smeralda. Tutti i partecipanti sono degli amici. Loro mi hanno detto subito sì, vogliamo giocare e divertirci, condividendo un fine settimana di sport e relax in una location esclusiva di lusso. Il mio obiettivo - e ne parlavo con il direttore del resort di Poltu Quatu - è quello di portare qua anche il padel affiancandolo al torneo di tennis. I campi ci sono già, vediamo se ci riusciamo per la seconda edizione nel 2023». Sì, perché il padel è la sua grande passione. «È uno sport facile, ti permette di divertirti anche se sei alle prime armi. L'ultimo evento di padel a cui ho partecipato? Quello organizzato dalla fondazione di Cannavaro e Ciro Ferrara: c'erano anche Panucci, Di Biagio, oltre ad Antonio Cabrini. Sono tutti amici con cui condivido la passione per il padel e lo sport in generale. Questa disciplina ci tiene in forma e ci consente anche di viverci come amici». Mara Santangelo infine chiosa: «Con l'evento che sto organizzando in Costa Smeralda voglio restituire al prossimo quello che la vita mi ha dato e per questo devolveremo una parte di ciò che ricaveremo alla fondazione Nuovi Orizzonti della quale faccio parte».