Al via la Veneto Padel Cup: tante stelle al via

Dopo il successo del Fip Platinum Vpc, inizia oggi il torneo Veneto Padel Cup Master FIP per giocatori professionisti e da domani le fasi finali del Vpc Open Tournament per tutti i giocatori non professionisti. La Veneto Padel Cup, giunta alla sua 2°edizione, è il primo torneo internazionale di Padel Made in Veneto che sta diventando un appuntamento di riferimento volto a esaltare i valori e lo spirito di questo sport, che negli ultimi tempi sta vivendo un forte sviluppo sul territorio locale, nazionale, e non solo. Il Vpc Master Fip, organizzato in collaborazione con la Federazione Internazionale Padel e la Federazione Italiana Tennis, prevede, per le categorie maschile e femminile, un montepremi complessivo di 160.000€: iscritti al Master alcuni giocatori iconici del Padel come Juan Martin Diaz per anni n°1 al mondo e Miguel Lamperti uno dei giocatori più spettacolari di questo sport.