FIP Promises, il futuro è adesso

Uno sguardo al futuro. Si è svolta la scorsa settimana, dal 7 all’11 settembre presso il Circolo X4 Padel Club di Roma, la prima storica tappa italiana del FIP Promises , il Circuito della Federazione Internazionale di Padel. In campo le Categorie Under 14-16-18, sia maschile che femminile.

C’era molta attesa e curiosità per vedere i ragazzi e ragazze del nostro Paese confrontarsi su un palcoscenico internazionale, che prevedeva la qualificazione per le FIP Promises Finals che si terranno in Messico, a Monterrey, dal 28 novembre al 4 dicembre, in contemporanea con l’ultimo Major del Premier Padel, una testimonianza ulteriore dell’attenzione che si vuole dare alla categoria Junior.

Tutti i nostri giovani si sono dimostrati all’altezza del Circuito internazionale, con tante partite avvincenti, anche al cospetto delle coppie giunte dall’estero, come Spagna e Svezia. Un segnale della crescita del movimento giovanile che può proseguire nei prossimi anni per diminuire il gap con le grandi potenze, continuando il lavoro di sacrificio e tenacia che dovrà unirsi all’aiuto e alla professionalità dei Maestri che seguiranno quotidianamente i nostri giovani in questo percorso sportivo.