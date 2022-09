Vip e sostenibilità per il quarto torneo Plenitude Open 2022

Continuano con successo i tornei itineranti della PLENITUDE PADEL OPEN 2022, organizzati da NSA Group insieme a VarieEdEventuali. Dopo Roma, Torino e Firenze, è stata la volta di Milano, dove ieri è terminata presso il Golarsa Sport Center di Milano la quarta “tappa” di questo torneo di categoria Open FIT, che ha visto la partecipazione di importanti giocatori provenienti da tutta Italia. Ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria maschile è stata la coppia argentina composta da Di Bene Julian America e Salandro Mauro Agustin, mentre tra le donne si sono imposte Caterina Maria Baldi in coppia con Alessia La Monaca. Ad animare il giorno delle finali hanno contributo alcuni testimonial d’eccezione tra i quali Serginho, Nicola Amoruso, Dida e Cristian Brocchi, che hanno dato spettacolo attraverso un doppio misto insieme a dipendenti PLENITUDE e poi con un match disputato direttamente tra di loro all’ultimo punto, ma sempre all’insegna dell’amicizia e dello sport. Come da prassi, anche in questo torneo Plenitude ha donato a tutte le coppie iscritte una piantina della società benefit "Piantando", che ha l’obiettivo di ripristinare ad area naturale ettari di terreno abbandonati e/o adibiti ad agricoltura intensiva, per preservare la biodiversità e l’integrità dell’area stessa.