Nel nome del Padel: gli Oscar dei campioni, praticanti e ambassador

ROMA - L’Italian Padel Awards, una scommessa vinta. Anzi, stravinta. Non solo dal Corriere dello Sport-Stadio, ma anche dai tanti ospiti che giovedì hanno riempito la magnifica sala delle Armi del Foro Italico, e dagli atleti che hanno vissuto una serata da protagonisti anche in Italia. Ma soprattutto una scommessa vinta da migliaia di appassionati che hanno identificato nel nostro giornale e nel nostro sito un punto di riferimento per seguire il padel. Ormai diventato una certezza tra le discipline sportive praticate non solo in Italia ma in tutto il mondo. L’Italian Padel Awards è stata la prima edizione della massima celebrazione in Italia di uno sport ormai praticato da grandi e piccoli, da ex giocatori e celebrità, da tutte le persone che hanno cominciato ad appassionarsi a una disciplina che ha finalmente superato lo stereotipo della moda passeggera, e che è ormai certezza nel panorama sportivo internazionale. Per questo il progetto del Corriere dello Sport-Stadio ha una valenza ancor più significativa. La nostra testata già in tempi “non sospetti” aveva creduto nel progetto, convinta dell’importanza del padel, di uno sport democratico praticato da tutti, senza distinzione di età o genere. Così dal gruppo editoriale che ha creato il Golden Boy - ambito premio calcistico di caratura mondiale - e i Caschi d’Oro di Autosprint e Motosprint, gli oscar della velocità, è nato il primo riconoscimento italiano dedicato al padel. «Voglio ringraziare il Corriere dello Sport-Stadio che ha lanciato il primo vero premio nel mondo del padel, e che resterà il riconoscimento più importante di questo sport», le parole del presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro.

Roma e sponsor Un premio apprezzato anche dalle istituzioni, dal presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro, da Adriana Bonifacino, consigliere di amministrazione di Sport e Salute, e da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale: «Grazie al Corriere dello Sport-Stadio per aver generato un momento di riflessione sul padel. I nostri dati sono impressionanti: su Roma abbiamo circa 350mila praticanti, una percentuale clamorosa con 314 strutture che hanno i campi da padel». Tantissime le aziende che si sono legate già dal primo anno agli Italian Padel Awards: l'Official Partner Cupra che conferma la sua vicinanza ai valori del mondo del padel e della sua community e gli sponsor Hirostar, Italgreen, Lotto, Massigen e Mr&Mrs Fragrance. Un ringraziamento particolare a Sport e Salute che ha ospitato l'evento nello splendido salone delle Armi al Foro Italico e all'Istituto per il Credito Sportivo, oltre a Regione Lazio e Roma Capitale che hanno concesso il loro patrocinio. Grazie, infine, ai media partner Sky Sport, Tuttosport e Padel TV che hanno contribuito al successo della serata raccontata sui rispettivi mezzi. Italian Padel Awards, il video dell'evento

I premiati Quindici Oscar del Padel consegnati agli Awards, suddivisi in sette categorie. Tra questi i riconoscimenti “Legends” a Juan Martin Diaz, Marta Marrero e Fernando Belasteguin, il numero 1 al mondo per 16 anni consecutivi. Stessa nomina anche per il ct della Nazionale Roberto Mancini, l‘ex tennista Roberta Vinci, Paolo Bonolis, Gianluca Vacchi e Filippo Volandri, capitano della Nazionale in Coppa Davis. Premiata anche la Nazionale Femminile di Padel, terza nel Mondiale di un anno fa. Gli Awards hanno riconosciuto premi ai professionisti come Marco Cassetta e Giorgia Marchetti, ma anche alle Accademy come il Circolo Canottieri Aniene, che ha promosso il padel in carrozzina, e l'Avantgarden Padel di Palermo come esempio di imprenditoria femminile nel padel. Poi il premio Club per il Padel Arena Perugia e il Padel 924 di Avigliano, un comune di 10mila abitanti in provincia di Potenza che ha deciso di puntare sul padel a 827 metri sopra il livello del mare. Premiato anche Lamberto di Giulio come tesserato FIT più anziano d'Italia, con i suoi 83 anni e tanta passione per questo sport. Luigi Carraro: "Italian Padel Awards? Un motivo di orgoglio per tutto il movimento"