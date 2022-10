Lazio Padel da favola: biancocelesti in Serie A!

ROMA - C’è una Lazio che viaggia nei piani altissimi della Serie A e un’altra Lazio che la massima categoria l'ha appena conquistata. Oltre all'ottimo inizio di stagione nel calcio, in casa biancoceleste si festeggia la promozione in A della Lazio Padel . La squadra romana ha infatti bruciato le tappe. Basti pensare che è stata fondata soltanto nel 2019 , il 9 gennaio per l'esattezza (una data non casuale, perché è la stessa dei padri fondatori). « E promozione dopo promozione, ora siamo arrivati in Serie A », esclama raggiante Loris Festa, il presidente della Lazio Padel, che spiega l'idea di portare il padel nell'universo biancoceleste: «La nostra società è attiva in 80 discipline, non poteva che aprire le braccia a questo sport emergente in cui da subito ha manifestato la volontà di distinguersi. Cosa che effettivamente è successa, perché in tre anni e mezzo siamo riusciti ad arrivare nella massima serie. È stato un percorso miracoloso, ci sono molte società che sono nate prima di noi e che sono ancora nelle categorie inferiori. Questo grande traguardo è un segnale che manifesta come il gruppo dirigente sia coeso e capace di interpretare i bisogni da mettere al servizio di un progetto ambizioso e tradurre tutto in un percorso concreto».

Quanti campioni

La Lazio Padel è una multinazionale di campioni. «I tesserati sono circa 60, gli agonisti sono una quindicina - continua il presidente - con noi c'è gente che gioca nel World Padel Tour e occupa posizioni importanti nel ranking mondiale come Javi Garrido, Diestro e Osoro». La squadra è riuscita a vincere da imbattuta il suo girone per poi proiettarsi nei playoff conclusi in modo trionfale con la finale contro Mas Padel. «Rivolgo i complimenti a tutti, dallo staff dirigenziale fino a quello tecnico e medico, oltre che ai giocatori - dice Festa - noi coinvolgiamo 70 persone solo con il padel. Basti pensare che abbiamo 9 consiglieri nel gruppo dirigente».

Punto di partenza

A meno di un anno dalla vittoria del campionato italiano di C e dalla promozione in B, l'assalto alla A è stato dunque centrato. Ma c'è da scommettere che per la Lazio Padel questo non è un punto di arrivo. «Presto avremo una casa tutta nostra - annuncia Festa - finora ci siamo appoggiati ad alcune strutture di Roma come il Green Padel Club alla Nomentana e il Bailey Club, ma adesso sta per concretizzarsi un progetto molto importante: avremo un centro biancoceleste tutto nostro da 10mila posti con tribune per le riprese tv, ambulatorio medico e negozi. Aspetto solo un paio di firme per fornire altri dettagli, fino ad allora voglio rimanere abbottonato. Posso dire che saremo pronti per la prossima stagione: vogliamo giocare la A nei nostri campi. Il sogno è quello di ospitare anche il World Padel Tour».