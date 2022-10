Grande successo per la quarta tappa del Circuito di Padel della Capitale

ROMA - Si è conclusa con uno straordinario successo di partecipazione la IV tappa del Circuito di Padel della Capitale , svoltasi dal 3 al 9 ottobre 2022 al circolo Jolly Padel Club di Prima Porta , per gli atleti di categoria 3.1. Come sempre impeccabile l’organizzazione del circolo Jolly Padel Club. La manifestazione ha visto un numero di partecipanti oltre ogni aspettativa, infatti nonostante il torneo fosse limitato ai giocatori di classifica 3.1, si sono iscritti ben 162 atleti così suddivisi, 53 coppie maschili, 13 coppie miste e 15 coppie femminili . Questo ha permesso di battere il precedente record di giocatori per un circuito comunque ancora giovane.

I vincitori del torneo

Il maschile è stato vinto dalla coppia del circolo Parioli di Roma, Gianni Biagianti e il suo compagno Francesco Maria Castellano contro Saverio Lancellotti e Chiampo Nicolò. Nel Femminile la coppia vittoriosa è stata quella di Martina Sallusti e Camilla Strippoli, che hanno prevalso su Fabrizia Rosi e Loredana Bernardi. Bel match conclusosi solo al terzo set. Nel misto hanno prevalso Diletta Mancinelli e Daniele Sensi opposti a Francesca Briotti e Giacomo Maccagno. Tutta la manifestazione è stata accompagnata da un folto pubblico che ha riempito sia gli spalti che le tribune. Il Jolly Padel Club riesce sempre a soddisfare il pubblico per la bellissima location, nonché per l’attenta cura nell’accogliere tutti gli ospiti. Lodevole caratteristica riconosciuta alla famiglia Di Giuseppe. Le competizioni risultano sempre di altissimo livello, a questo proposito il Jolly Padel Club è stato scelto per la seconda tappa della Exclusive Padel Cup, torneo amatoriale organizzato da MSP Italia e sponsorizzato da Intesa San Paolo. Il Circolo Jolly Padel Club si sta caratterizzando sempre più per l’organizzazione di tornei prestigiosi. L’attenzione per gli ospiti e per i giocatori salta subito agli occhi, dall’area per il relax arricchita da comodi divani, dai quali è possibile assistere agli incontri, all’elegante spazio per assaporare l’ottima cucina del ristorante Casa Capone, sempre nella bella cornice del Circolo.