Successo per Tondini-D'Ecclesia al Costa dei Trabocchi Sporting Club

LANCIANO - Una bella giornata di un “estate ottobrina” ha contribuito a far conoscere il fascino del nostro centro sportivo Costa dei Trabocchi Sporting Club e la disciplina sportiva del padel insieme alla bellissima Costa dei Trabocchi, agli amici dei Club Panathlon abruzzesi con l’organizzazione affidata al Panathlon Club di Lanciano insieme all’A.S.D. Rocca Padel. Domenica 02 ottobre 2022 il Panathlon Club Lanciano ha organizzato, in collaborazione con il Centro sportivo Costa dei Trabocchi Sporting Club, un torneo di Padel che ha riscontrato un grande successo sia da un punto di vista sportivo sia per i rapporti amicali che si sono consolidati. L’amicizia è un sentimento che si concretizza nel tempo con incontri ripetuti, con conoscenze man mano approfondite ed anche con appuntamenti sportivi come quello della scorsa domenica. Il torneo, che ha visto la partecipazione di oltre 15 coppie di panathleti Abruzzesi dei clubs di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Teramo con una finale disputata tra i rappresentanti del Club di Lanciano e Teramo che si è conclusa con la vittoria della coppia teramana Rocco Franco Tondini-Gianluca D’Ecclesia contro la coppia del Club di Lanciano Cinzia Amoroso-Fiorenzo Iasci. Continua, grazie al Centro sportivo Costa dei Trabocchi Sporting Club, l’attività di promozione del gioco del Padel e insieme al Panathlon Club International Club l’azione mirata a promuovere i veri valori dello sport attraverso il motto del Panathlon che ne è l’emblema più significativo.

"Ludis iungit" (unisce attraverso i giochi)

La giornata è proseguita con una conviviale tenutasi presso un locale lungo la costa dei trabocchi dove i finalisti sono stati premiati dal giovanissimo atleta tesserato con l’ASD Rocca Padel, Lucio Lombardi, campione regionale under 18 e vice campione nazionale under 18, promessa del padel Italiano. Erano presenti il Governatore Panathlon Area VII Demetrio Moretti i Presidenti dei Club di Lanciano Dante DE Vincentiis, del Club di Sulmona Alessandro Carnevale, del Club Di Avezzano Fabio Di Battista e in rappresentanza del Club di Teramo Rocco Franco Tondini. Il Panathlon club di Lanciano e lo Sporting club Costa dei Trabocchi aspettano tutti i partecipanti e chi vorrà unirsi, al prossimo torneo che il Panathlon International area VII organizzerà in collaborazione con tutti i Club Abruzzesi a livello nazionale. L’attività agonistica del Costa dei Trabocchi Sporting Club continua con la stagione autunnale partecipando alla coppa dei club MSP abruzzo con 28 iscritti e ci si prepara alla seconda edizione della Coppa Padel “Rocca Padel” con oltre 80 iscritti che formeranno 8 squadre pronte a sfidarsi con gare di andata e ritorno per concludere il tutto nel periodo natalizio. Dal primo ottobre è inoltre partita per la seconda stagione la Scuola Padel per i ragazzi e i corsi padel per adulti, scuola sotto la guida della Maestra Nazionale Laura Battistini e degli istruttori Daniel De Francesco e Arcangel Giammarino. Siete tutti invitati a seguire le nostre squadre, i nostri atleti e i nostri maestri vi aspettano presso la nostra struttura.