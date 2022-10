Vieri e i bomber show a Roma

Spalti gremiti e campi affollati sabato 8 ottobre al Fight Club Padel di Roma in occasione della prima tappa dell’Italy Padel Tour Bombeer, un originale Circuito di tornei di padel amatoriale gestito tramite app (sono in calendario ben 4.000 appuntamenti nei prossimi mesi in 107 province italiane) dove i più meritevoli di questa prima fase avranno la possibilità di andare a giocare a padel in Qatar, addirittura con Bobo & Friends durante i prossimi Mondiali di calcio.

Bobo & Co

Christian Vieri, bomber per antonomasia, è il promotore di questo Circuito e sabato scorso è arrivato proprio nella Capitale, al Circolo gestito dall'ex giallorosso Vincent Candela, per la tappa romana di questo Circuito. Insieme a loro, tanti ex calciatori: Cristian Brocchi, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Marco Amelia, Alessio Scarchilli, Daniele De Rossi, Aldair, David Pizarro, Alessio Cerci, Luigi Di Biagio, Tomas Locatelli e Giampiero Maini. Il torneo tra ex calciatori è stato vinto proprio dall'ambassador del Circuito, Bobo Vieri, che insieme con Tomas Locatelli ha sconfitto l’altra coppia formata da Daniele De Rossi e Giuliano Giannichedda al tie-break dopo un'avventura vincente e spettacolare finale.

Partnerhsip

Main Partner di questa tappa romana che ha inaugurato il Tour, il brand di Padel Trend Expo, il primo grande evento italiano interamente dedicato all’universo del padel, in programma a Milano dal 13 al 15 gennaio presso il Centro Congressi Allianz MiCo - Fiera Milano City. «Siamo felici di essere stati Main Partner di questa tappa inaugurale dell’Italy Pa- del Tour Bombeer, evento che ha riscosso un successo incredibile e altresì orgogliosi di aver avuto il privilegio di posizionare il logo del Padel Trend Expo sulle maglie dei giocatori, con l’auspicio di poterci ritrovare nuovamente tutti insieme a gennaio a Milano», le parole di Marco Jannarelli, Presidente di Next Group. Padel Trend Expo sarà un vero e proprio marketplace dalla doppia matrice B2B e B2C, firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis. Ma sarà anche una significativa opportunità di networking, capace di richiamare gli appassionati provenienti da tutto il mondo, così come i principali operatori della filiera: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori così come costruttori di campi, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.