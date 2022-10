Padel, arrivano i campi in legno: vantaggi per giocatori e ambiente

Il padel è in continua evoluzione, e le novità che arrivano sul mercato toccano diversi ambiti, dalle innovazioni tecnologiche ai materiali usati per la costruzione dei campi. Novità che si mescola con l’originalità, come è accaduto in Svezia, Paese all’avanguardia in questo sport, dove sempre di più si vedono campi costruiti in legno. Per conoscere più da vicino questa innovazione, abbiamo intervistato Patric Sjöblom dell’azienda KSAB .

Com’è nata l’idea dei campi da padel in legno?

«Volevamo abbinare il campo alla costruzione della base per evitare costosi lavori e sfruttare il fatto che ci sono già molte superfici non utilizzate in Svezia; da qui abbiamo pensato di realizzare l’intera struttura in legno. Oggi abbiamo un modello con base in legno drenante e uno realizzato senza base in legno drenante per superfici piane rigide».

Quali sono i vantaggi di un campo da padel in legno?

«Sono tanti. È il campo da padel più silenzioso sul mercato. Non produce rumori metallici e non lascia passare molto suono. Sia per i giocatori che per l’ambiente circostante, questo è un vantaggio importante. Questo campo può essere costruito su superfici prestabilite pronte all’uso. La costruzione è autoportante, quindi non è necessario alcuna base in cemento, in molti casi è possibile evitare costosi lavori per questo. Può essere posizionato su un campo da tennis o su una superficie piana e dura come un parcheggio. Inoltre, può essere smontato e spostato in un’altra posizione. Infine, aggiungo il fattore dell’estetica: in un ambiente naturale si adatta benissimo. La struttura è realizzata in un materiale naturale, il legno lamellare».

Come resistono questi campi al maltempo?

«La costruzione è realizzata con travi in legno lamellare lavorate e adattate per resstere agli standard e al clima svedese. La base in legno drenante o l’asfalto drenante consentono all’acqua e alla pioggia di fluire più velocemente rispetto a una base in cemento».

Nell’era moderna il verde e la sostenibilità sono argomenti molto sentiti. In questo progetto, avete pensato al tema del “green” durante la costruzione?

«Parliamo di clima e ambiente: il legno è un materiale naturale che, crescendo, migliora il nostro ambiente e il clima. Ci vuole relativamente poca energia e anidride carbonica per produrre e installare un campo da padel in legno, rispetto alle altre tipologie. Inoltre, è possibile riutilizzare questi materiali in legno lamellare per altre costruzioni edili o utilizzarle per il riscaldamento».

Questo mercato crescerà in futuro?

«In alcuni Paesi il padel è uno sport affermato, in altri sta iniziando a diffondersi. Ritengo che il campo da padel in legno sia una buona alternativa ai campi standard e sarà preferibile per alcuni Club e in alcuni ambienti. In molti casi, in Svezia, il nostro campo in legno può essere l’unico prodotto che permette di costruire un campo, ad esempio nel vicinato, grazie alla sua silenziosità».