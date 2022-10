Un nuovo club a Buccinasco

Sei campi panoramici di ultima generazione, corsi per bambini e adulti, lezio- ni, tornei ed eventi. C’è tutto questo nell’MC2 Padel Arena, il nuovo club a Buccinasco, Milano . I campi si trovano all’interno del- la splendida cornice del centro sportivo MC2 Sportway. L’inaugurazione lo scorso 1° ottobre, con oltre 200 persone che hanno affollato i campi per celebrare il battesimo ufficiale dell’MC2 Padel Arena, con tanto di spettacolare partita di esibizione. A sfidarsi sono stati nomi di alto livello del calibro di Noa Bonnefoy, Lorenzo Cernigliaro, Alessandro Belotti e Nicolas Malek. «Questo è un grande progetto - dice Andrea Sgnaolin, direttore dell’MC2 Padel Arena -. Siamo sulla buona strada per creare un ambiente dove bambini e adulti possano essere legati dall’amore per lo sport e dal piacere di stare insieme». «Buccinasco è un centro residenziale molto bello - prosegue Sgnaolin -. Lo spirito che ci contraddistingue è quello di creare introrno al gioco del padel un tessuto sociale vivo e integrato che colleghi più generazioni. Già 50 bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni si sono iscritti ai corsi. La ritengo una cosa meravigliosa, è la soddisfazione più grande. E ad accompagnare i bambini ho notato anche parecchi nonni giocare poi nei nostri campi. Credo che questa sia la magia di questo sport: divertirsi e giocare anche se a livelli non altissimi, oltre a generare relazioni umane positive dopo la dura parentesi Covid».

Estate e inverno

Il club è dotato di ampi spazi immersi nel verde con campi all’aperto in primavera ed estate, e coperti e riscaldati con un pallone pressostatico di ultima generazione in autunno e inverno. «Ci stiamo impegnando per rendere il nostro circolo un ambiente ancora più confortevole, grazie anche a diverse novità - spiega il direttore del circolo -. Abbiamo fatto un investimemto importante per coprire tutti e i sei campi con un unico pallone di ultima generazione, la cui punta è alta 14 metri, una delle misure più notevoli nel panorama nazionale. La copertura è amovibile e consente di giocare all’aperto nei mesi più caldi in un contesto ideale perché immerso nel verde. Per la costruzione di queste strutture abbiamo seguito tutte le accortezze dal punto di vista ambientale».

I servizi

E la risposta dell’utenza non si è fatta attendere. «I campi sono sempre pieni e siamo molto soddisfatti di questo - aggiunge Sgnaolin -, anche se preferiamo puntare più sulla qualità che sulla quantità, cercando sempre di dare un servizio molto alto. Un esempio? I tappeti sono quelli usati nel World Padel Tour, i più performanti. Offriamo una grande varietà di servizi alla clientela: qua dentro è possibile trovare bar, ristorante, piscina e palestra: tutto concentrato in un unico ambiente. L’obiettivo adesso è creare delle squadre sia a livello federale che amatoriale». MC2 Padel Arena è un progetto di Olimpia Energy Padel e fa parte di un network di altri cinque circoli in Toscana e in Sardegna.