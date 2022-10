Civitavecchia, super sfide al Padel Village: in palio c'è Madrid

È iniziato da pochi giorni al padel village di Civitavecchia il campionato amatoriale più grande d’Italia, completamente brandizzato Adidas, con oltre 110 squadre iscritte che si contenderanno la vittoria suddivise in serie A, B e C maschile e femminile .

La formula del campionato

La competizione prevede la promozione diretta delle prime due classificate nella categoria superiore per la prossima stagione (2023/2024), mentre le altre squadre si cimenteranno nei playoff per le promozioni e nei playout per evitare la retrocessione. Già dalle prime fasi si sta vedendo tanta competitività e passione, con la formula al meglio dei 2 set su 3, con il terzo al tie-break al 10. Le squadre vincenti di ogni categoria vinceranno un week end di formazione completamente gratuito in Spagna (a Madrid), nella patria del padel, in collaborazione con www.weekendpadel.it che ha sponsorizzato il campionato.