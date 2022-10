Uno scudetto per sette sorelle: spettacolo all'Inside Padel di Roma

Tutto in tre giorni. Weekend di grande spettacolo all’Inside Padel di Roma, dove - negli otto campi indoor - si sta giocando l’ottavo campionato nazionale a squadre di Serie A. L’assenza del Circolo Canottieri Aniene, compagine pluriscudettata, ha spalancato una preziosa possibilità per tutte le altre partecipanti che si contendono il tricolore. In campo, nel circolo laziale, tanti giocatori di altissimo livello. Il via agli incontri ieri mattina (i match che che si disputano nel centrale trasmessi in diretta sulla piattaforma digitale SuperTenniX). Le sette squadre sono state divise in due gironi: Monviso Sporting Club (Grugliasco), Orange Padelclub (Roma) e Beinasco Padel (Torino) nel primo; mentre le altre due capitoline, Due Ponti e Asd Magic Padel, Mas Padel Center (Catania) e Village Paddle (Imola) sono nel secondo. Ieri le prime due sfide della fase a gironi. Oggi pomeriggio, invece, parte il tabellone dei playoff con le semifinali. Domani, a partire dalle 10, in programma le finali di entrambi i tabelloni. Non sono previste retrocessioni. Si tratta dell’ultima edizione con squadre miste, prima della divisione in arrivo dalla prossima stagione.

Maspero: "Padel, che passione" Parola a Gianni Milan «È un grande weeekend all’insegna dello spettacolo - commenta Gianni Milan, vicepresidente Fit con delega al settore padel -. Qua a Roma dovevano esserci otto squadre ma poi l’Aniene si è ritirata e sono rimaste in sette. Come avviene nel tennis riserviamo grande attenzione ai campionati a squadre, mettiamo a disposizione un servizio eccellente anche a

livello di strutture. Un campionato in cui si danno battaglia le squadre di vertice dà grande visibilità al movimento, però mi piace sottolineare l’importanza di tutto il sistema, dalla Serie A alla D, quindi compresi anche gli amatori che giocano nei tornei Tpra. Sappiamo quanto contano le gare a squadre - prosegue Milan -, siamo consapevoli di quanto il modo di fare gruppo nei circoli possa far bene al movimento perché crea legami tra i giocatori e tutto questo riesce ad attrarre sempre più atleti di valore. Va detto che rispetto al tennis, nel padel la strada è un po’ più lenta perché a volte l’aspetto ludico viene esaltato rispetto a quello agonistico, ma sappiamo che col tempo proprio questo aspetto agonistico potrà avere un’ottima rlevanza anche grazie ai punti e alla classifica».